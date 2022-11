«Прикольный look of the day»: Бородина похвасталась твидовой мини-юбкой и белоснежной шубкой-чебурашкой

Примечательно, что на этот раз Ксения решила утеплиться, так как приближается зима. На этот раз она решила покрасоваться в твидовой мини-юбке и голубом свитере оверсайз. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги и скрыть область живота. Уютный наряд понравился телеведущей.

«Как я вам, скажите? Накидайте огонечков! Мне кажется, очень прикольный look of the day получился. Такой теплый, осенний, классный! Очень мягинький свитер, очень приятный к телу. И как круто он смотрится с этой прикольной юбкой вместе», – поделилась звезда.