«Прикольный look of the day»: Бородина похвасталась твидовой мини-юбкой и белоснежной шубкой-чебурашкой

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что проект «Дом-2» сделал ее знаменитой. Ксения давно живет в особняке с дочками Марусей и Теоной. В прошлом году она пережила второй развод. После этого телеведущая стала чаще выходить в свет. Она регулярно пополняет гардероб новыми нарядами.
Однако Бородина переживала, когда многие зарубежные бренды ушли из России. Она ездила за покупками в Европу. Также телеведущая демонстрирует наряды из российских шоурумов. На днях она щегольнула в куртке с мехом на съемках.
Примечательно, что на этот раз Ксения решила утеплиться, так как приближается зима. На этот раз она решила покрасоваться в твидовой мини-юбке и голубом свитере оверсайз. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги и скрыть область живота. Уютный наряд понравился телеведущей.
«Как я вам, скажите? Накидайте огонечков! Мне кажется, очень прикольный look of the day получился. Такой теплый, осенний, классный! Очень мягинький свитер, очень приятный к телу. И как круто он смотрится с этой прикольной юбкой вместе», – поделилась звезда.
Также Ксения примерила белую шубку-чебурашку, которая стала трендом еще в прошлом году. Она считает, что такой наряд идеальной подойдет в морозную погоду.
«На следующей неделе морозы сильные! Вот такая классная шуба из натуральной шерсти! Абсолютно не колит. Очень клевая, мягкая. Выручит вас в эти морозы 100%! Очень круто подошла под этот образ», – отметила телеведущая.
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Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали Бородину комплиментами. К слову, твидовые наряды стали актуальны в этом сезоне. Многие звезды купили себе такие наряды от Алсу до Натальи Подольской.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды