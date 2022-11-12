«Прикольный look of the day»: Бородина похвасталась твидовой мини-юбкой и белоснежной шубкой-чебурашкой

Также Ксения примерила белую шубку-чебурашку, которая стала трендом еще в прошлом году. Она считает, что такой наряд идеальной подойдет в морозную погоду.

«На следующей неделе морозы сильные! Вот такая классная шуба из натуральной шерсти! Абсолютно не колит. Очень клевая, мягкая. Выручит вас в эти морозы 100%! Очень круто подошла под этот образ», – отметила телеведущая.

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