«Смотрится нелепо»: Бородина в модной зимней куртке с белым мехом и с молодежной прической появилась на съемках

Примечательно, что каждый раз Бородина предстает на публике в новых нарядах. При этом она не боится демонстрировать лицо без макияжа. Телеведущая на этот раз решила похвастаться обновкой. На съемках телестройки она предстала в стеганой куртке оверсайз с белым мехом.

«Утеплилась сегодня по полной программе! Все время переживаю, приезжаю в тонких куртках, поэтому меня утепляют. На этот раз решила заказать куртку, чтобы круто выглядеть в кадре. Я понимаю, что это оно. Объемной я в ней не смотрюсь.

Мех кто-то любит, а кто-то нет. Тут мех можно отстегнуть при случае. Очень стильная, на каждый день. Что самое важное, вы можете ее стилизовать под любые луки: стрис, кэжуал, спорт. Очень удобно», — заявила звезда.