«Смотрится нелепо»: Бородина в модной зимней куртке с белым мехом и с молодежной прической появилась на съемках

Ксения Бородина является одной из самых известных ведущих «Дома-2». Примечательно, что она уже давно заработала целое состояние. Телеведущая любит устраивать шопинг. В этом году она не раз ездила в Европу за покупками. В 39 лет Ксения уверена, что еще встретит свою любовь.
Примечательно, что каждый раз Бородина предстает на публике в новых нарядах. При этом она не боится демонстрировать лицо без макияжа. Телеведущая на этот раз решила похвастаться обновкой. На съемках телестройки она предстала в стеганой куртке оверсайз с белым мехом.
«Утеплилась сегодня по полной программе! Все время переживаю, приезжаю в тонких куртках, поэтому меня утепляют. На этот раз решила заказать куртку, чтобы круто выглядеть в кадре. Я понимаю, что это оно. Объемной я в ней не смотрюсь.
Мех кто-то любит, а кто-то нет. Тут мех можно отстегнуть при случае. Очень стильная, на каждый день. Что самое важное, вы можете ее стилизовать под любые луки: стрис, кэжуал, спорт. Очень удобно», — заявила звезда.
Стилисты сделали Ксении прическу из двух небрежных пучков без объема. Поклонники поразились такому преображению. Многие подвергли ее критике.
«Вам 40 лет, а прическа 20-летней девчонки, смотрится нелепо», — предъявила ей подписчица.
По словам телеведущей, раньше ей часто заплетали косы, поэтому некоторое время она предпочитала ничего не делать с волосами.
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«У нас в России принято старить себя. Девочки порой в 15 лет выглядят на 25, а в 25 на 35, в 35 на 45. Общество навязывает быть старше, только зачем?
В России если в 25 не вышла замуж и не родила начинают вопросы задавать и списывать! И девочки бегут замуж, чтобы все вокруг не осуждали. Даже не поняв порой, кто рядом! Никого не слушайте. Люди полны тараканов! Полны комплексов! Пусть до вас не долетает это! Живите своей жизнью», — заявила Бородина.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды