Световые линии, дизайнерский интерьер: Бузова впервые показала роскошный ремонт в квартире за 120 миллионов рублей

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она много лет вела шоу «Дом-2». Примечательно, что телеведущая в этом году продолжила вести новые проекты. Также она дает концерты и иногда играет в театре. Ольга признавалась, что хорошо зарабатывает, поэтому обеспечивает не только себя, но и родных.
Примечательно, что ранее Ольга купила квартиру для мамы в Санкт-Петербурге и даже купила жилье в Москве для своего PR-директора Антона Богославского. Однако себе артистка приобрела жилье три года назад. Она купила апартаменты на 200 «квадратов» в новостройке на Мосфильмовской улице. Обошлось такое жилье в 120 миллионов рублей. И все это время она там делала ремонт.
И вот недавно Бузова начала собирать вещи. Она переехала в свой новый дом, где завершился ремонт. Артистка пользовалась услугами дизайнеров. Она признавалась, что обустроила там все не только для себя, но и для будущего ребенка. После концерта в Кремле телеведущая сняла видео в своей квартире. Она покрасовалась в прихожей.
Ольга показала потолок с современной подсветкой, накладными светильниками и световыми полосками даже на стенах. На видео она показала: дверь с золотистыми полосками, современная мебель, шкаф из золотых реек, пол с дизайнерской плиткой, скрытые двери с декоративной штукатуркой дымчатого цвета.
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«Это случилось! Сегодня я впервые ночевала в своей квартире!
Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения…когда ты заходишь в свой дом…3 года назад тут были голые стены, и я по-тихонечку строила квартиру мечты. Хочется обходить каждый уголок, снова и снова… везде посидеть и полежать. Впереди меня ждет еще один этап - это переезд. Но эти хлопоты, такие приятные, ведь я переезжаю к себе.
Первая моя квартира! Я счастлива! Я горжусь собой безумно! Особенно приятно осознавать, что все это я сделала сама… Да, долго, да, сложно…все, кто делали ремонт меня поймут… но все старания не напрасны! Теперь у меня есть мое гнездышко! Ура! Принимаю поздравления», – написала звезда.
Поклонники восхитились роскошным ремонтом. Многие заметили, что даже коврик в прихожей с инициалами Бузовой. Она продумала каждую деталь в своей квартире.