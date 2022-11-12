Световые линии, дизайнерский интерьер: Бузова впервые показала роскошный ремонт в квартире за 120 миллионов рублей

И вот недавно Бузова начала собирать вещи. Она переехала в свой новый дом, где завершился ремонт. Артистка пользовалась услугами дизайнеров. Она признавалась, что обустроила там все не только для себя, но и для будущего ребенка. После концерта в Кремле телеведущая сняла видео в своей квартире. Она покрасовалась в прихожей.

Ольга показала потолок с современной подсветкой, накладными светильниками и световыми полосками даже на стенах. На видео она показала: дверь с золотистыми полосками, современная мебель, шкаф из золотых реек, пол с дизайнерской плиткой, скрытые двери с декоративной штукатуркой дымчатого цвета.

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