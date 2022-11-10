Гламурно и стильно: Ольга Бузова в жакете оверсайз и мерцающих колготках в сетку повстречалась с моделями

В последнее время Ольга часто демонстрирует женственные образы. Она занимается спортом, но пока не вернулась в форму. Блондинке нравится подчеркивать свои достоинства. На этот раз она выбрала не платья и не комбинезон, а более элегантный лук.

Бузова покрасовалась в черном костюме с шортами и жакетом оверсайз. Гламура образу добавили колготки в сетку со стразами. А вот туфли с бантиками завершили лук.

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