Гламурно и стильно: Ольга Бузова в жакете оверсайз и мерцающих колготках в сетку повстречалась с моделями

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Примечательно, что она ведет несколько передач, а также дает концерты. Пока артистка мечтает лишь о семье, так как встретить большую любовь она пока не смогла. Однако звезда делает все, чтобы выглядеть привлекательно.
В последнее время Ольга часто демонстрирует женственные образы. Она занимается спортом, но пока не вернулась в форму. Блондинке нравится подчеркивать свои достоинства. На этот раз она выбрала не платья и не комбинезон, а более элегантный лук.
Бузова покрасовалась в черном костюме с шортами и жакетом оверсайз. Гламура образу добавили колготки в сетку со стразами. А вот туфли с бантиками завершили лук.
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Как оказалось, артистка приняла участие в съемках шоу MaryWay Model camp с моделями. Она поделилась с ними своим опытом и дала советы.
«Это уже не первый проект агентства, куда я приглашена как эксперт и как мотиватор. Вы не представляете, как мне знакомы эмоции этих ребят, я их помню еще с тех пор, как начинался мой собственный путь.
Мы подружились с МэриВэй, и я всегда с радостью делюсь своим опытом с будущими моделями, артистами, зная, как меня ждут, ценят и как тепло встречают», — отметила звезда.
Ольга Бузова с Мари. Фото: соцсети звезды