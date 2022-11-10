Лицо Мира засветила на камеру: Тодоренко с маленьким крохой-сыном на руках уплела шаурму на кухне

А вот 10 ноября Тодоренко провела дома с детьми целый день. Она отметила важную дату – Миру исполнилось четыре месяца. Родители утром позавтракали праздничным тортом. А вот вечером Регина нянчила малыша, взяв его на руки. При этом она ела шаурму. Примечательно, что мальчик крутил головой, поэтому звезда случайно засветила его профиль.

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