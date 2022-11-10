Лицо Мира засветила на камеру: Тодоренко с маленьким крохой-сыном на руках уплела шаурму на кухне

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно знакома публике благодаря шоу «Орел и решка». Также Регина не раз пела на сцене, а теперь мечтает сняться в кино. При этом она счастлива в браке с Владом Топалоавым. В этом году в звездной семье произошло пополнение. Она родила сына Мира.
Также у пары подрастает сын Михаил, которому скоро исполнится четыре года. Тодоренко после родов вернулась на работу спустя месяц. Она не только снимается в телепередачах, но и участвует в «Ледниковом периоде». Порой телеведущая берет с собой младшего наследника и кормит в гримерке.
А вот 10 ноября Тодоренко провела дома с детьми целый день. Она отметила важную дату – Миру исполнилось четыре месяца. Родители утром позавтракали праздничным тортом. А вот вечером Регина нянчила малыша, взяв его на руки. При этом она ела шаурму. Примечательно, что мальчик крутил головой, поэтому звезда случайно засветила его профиль.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Потом Регина также провела время со старшим наследником. Мальчик похвалил маму за то, что на льду она не упала. Потом они стали играть в игру, где нужно было говорить про свои эмоции. Топалов был дома, но был занят телефонными разговорами. А вот телеведущая дала понять, что изрядно устала.
«Режим "выживание" активирован», – заявила она.
Поклонники восхитились детьми. Многие считают, что Мир похож на маму. Фанаты также заметили, что у него отрасли волосы.