Модные брюки заменила мини-платьем: как Лариса Долина выглядит до и во время выступления в Кремле

Лариса Александровна приняла участие в телепроекте «Новогодняя ночь в школе». Она поздравила детский музыкальный театр с Новым годом. Певица приехала в Кремлевский дворец в струящихся черных брюках палаццо. Пуховик-дутик в тон дополнял ее наряд. Обувь на каблуке также была частью образа. Рубашка оверсайз скрыла изъяны ее фигуры.

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