Модные брюки заменила мини-платьем: как Лариса Долина выглядит до и во время выступления в Кремле

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в стране. Она уже много лет выступает на сцене и считается одной из лучших джазовых исполнительниц. Примечательно, что артистка продолжает выпускать новые хиты. Она также участвует в съемках новых проектов. В свои 67 лет звезда следит за модой.
Примечательно, что Долина все чаще выступает в вечерних платьях. Она любит делать акцент на стройных ногах. После того, как певица похудела, она не перестает экспериментировать с образами. И недавно ей довелось выступить в Кремле.
Лариса Александровна приняла участие в телепроекте «Новогодняя ночь в школе». Она поздравила детский музыкальный театр с Новым годом. Певица приехала в Кремлевский дворец в струящихся черных брюках палаццо. Пуховик-дутик в тон дополнял ее наряд. Обувь на каблуке также была частью образа. Рубашка оверсайз скрыла изъяны ее фигуры.
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А вот на сцену Долина отправилась уже в мерцающем мини-платье на запах. Такой наряд за счет кроя скрывает живот и позволяет визуально удлинить ноги. Она была на каблуках и при макияже. Артистка зажигательно выступила вместе с детским коллективом.
«Очень креативные детки. Видно, что получают удовольствие от того, что делают! Спели легендарную «Льдинку» вместо Вити Резникова. Было круто!» — заявила звезда.
Поклонники были сражены нарядами артистки. Многие осыпали ее комплиментами и не поверили, что певице уже 67 лет. «Какая ж вы роскошная», «Можно было и не менять лук! Просто богиня», «Какая вы стильная», «Любуюсь тем, как вы выглядите», «Приятно наблюдать за такими талантами», «Вам словно 30 лет», — стали писать подписчики.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды