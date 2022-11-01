Дива в 67 лет: Лариса Долина в эффектном платье с разрезом от бедра блеснула изящной фигурой на публике

Лариса Долина уже давно прославилась на всю страну. Певица после хита «Погода в доме» стала еще больше работать. Теперь она преподает в вузе и считается одной из лучших джазовых исполнительниц. Артистка продолжает сниматься в телевизионных проектах и выступать. За последние два года она постройнела и сменила гардероб.
Примечательно, что в Долина все чаще носит короткие платья и комбинезоны с шортами. Недавно певицу подвергли критике за наряды не по возрасту. Однако она заявила, что никогда не будет одеваться, как бабушка.
Недавно Лариса Александровна отправилась на гастроли. Она приехала в Красноярск, где выступила на публике. Для такого случая певица выбрала платье на запах из струящейся ультрамариновой ткани. Половина наряда была расшита блестящими пайетками. Благодаря разрезу от бедра Долина блеснула изящными ножками.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
«Чудесный, особенный, теплый, обильно-любовный! Спасибо за очередной энергетический взрыв! Ощущение было такое, что у зрителей горят пожаром ладошки от аплодисментов! Они – аплодисменты- не прекращались ни на минуту», – написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. «Один образ лучше другого», «Цвет чудесный платья! Очень стильный образ», «Платье-огонь „солнечные зайчики“ от него бегали по всему залу», «Какая у вас фигура», «Вы просто богиня», — стали писать подписчики.