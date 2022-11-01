Дива в 67 лет: Лариса Долина в эффектном платье с разрезом от бедра блеснула изящной фигурой на публике

Недавно Лариса Александровна отправилась на гастроли. Она приехала в Красноярск, где выступила на публике. Для такого случая певица выбрала платье на запах из струящейся ультрамариновой ткани. Половина наряда была расшита блестящими пайетками. Благодаря разрезу от бедра Долина блеснула изящными ножками.

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