Наряд ноги делает длинными: Лопырева в белом платье бэби-долл щегольнула на вечеринке в Дубае

А теперь Лопырева пришла на праздник к подруге, которая отпраздновала свой день рождения. На мероприятии блондинка щегольнула в белом платье в стиле бэби-долл. Такой наряд всегда позволяет визуально увеличить длину ног. Модель также дополнили образ туфлями на каблуке.

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