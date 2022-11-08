Наряд ноги делает длинными: Лопырева в белом платье бэби-долл щегольнула на вечеринке в Дубае

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красота «Мисс Россия». Уже много лет она строит карьеру. Блондинка была телеведущей, а также не раз дефилировала по подиуму. Вот уже два года она живет в Дубае, а в Москву приезжает несколько раз в год. Она влилась в светскую жизнь ОАЭ. Звездный почти каждый вечер выходит в свет.
Примечательно, что Лопырева состоит в браке с Игорем Булатовым. У них растет сын Марк Лео. Однако светская львица редко появляется на публике с супругом. Она предпочитает проводить время с арабскими шейхами и бизнесменами. А накануне она отметилась в ресторане в приятной компании.
А теперь Лопырева пришла на праздник к подруге, которая отпраздновала свой день рождения. На мероприятии блондинка щегольнула в белом платье в стиле бэби-долл. Такой наряд всегда позволяет визуально увеличить длину ног. Модель также дополнили образ туфлями на каблуке.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за прелесть», «Платье просто прекрасное! Я любуюсь вашей фигурой», «Ноги у вас бесконечные», «Такой лаконичный и изысканный образ», «Очень вы красивая! Прям куколка», — стали писать подписчики.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды