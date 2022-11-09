Павел Воля, Марина Кравец и другие резиденты Comedy Club отказались участвовать в шоу без Гарика Харламов

Comedy Club уже больше 10 лет выходить в эфир. Павел Воля ведет шоу, но недавно его напарник Гарик Харламов покинул проект. На сцене объявили, что он приболел, а вот в соцсетях актер объявил, что уступает свое место молодым. И новым соведущим стал Андрей Бебуришвили. Он успешно отработал первую съемку в новом амплуа.
Однако 9 ноября в Сети появилось официальное обращение резидентов Comedy Club. Павел Воля, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Антон Иванов, Костя Бутусов и другие объявили, что отказываются работать в шоу после ухода Гарика Харламова.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако съемки проекта продолжатся. Андрей Бебуришвили остался в шоу и готовит сольное выступление для зрителей. 11 ноября на канале ТНТ выйдет выпуск Comedy Club с его сольным выступлением. Пока не уточняется, намерены ли комики вернуться в шоу.
Напомним, что в октябре появились слухи, что все юмористы уехали из страны и проект закрывают. Однако эту информацию опровергли как артисты, так и Тина Канделаки.