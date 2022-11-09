Павел Воля, Марина Кравец и другие резиденты Comedy Club отказались участвовать в шоу без Гарика Харламов

Однако 9 ноября в Сети появилось официальное обращение резидентов Comedy Club. Павел Воля, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Антон Иванов, Костя Бутусов и другие объявили, что отказываются работать в шоу после ухода Гарика Харламова.

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