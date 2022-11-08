«Заменим старперов!»: Денис Дорохов выгоняет Павла Волю из Comedy Club

Неспокойно стало в Comedy Club: там с поста ведущего ушел Гарик Бульдог Харламов, долгие годы поднимавший настроение зрителям в паре с Павлом Волей. Это спровоцировало волну протестов у поклонников, люди даже отказались смотреть выпуски без Харламова.

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Оказалось, что Харламова заменили на стендапера Андрея Бебуришвили. Комик уже дебютировал как ведущий, после чего Бульдог попросил разъяренную толпу не ругать «Бебура». Смутным временем на шоу решил воспользоваться другой комик, экс-кавээнщик Денис Дорохов. Он объявил кибератаку на Павла Волю, намереваясь сместить его с должности ведущего.

«Кибератака! Заменим старперов на ТНТ! Дороху дорогу! Пишем под постом у Павла Воли, там где Бебур: «Дороху дорогу!». Пишите, пусть нас услышат!» - инициировал заварушку Дорохов.

Подписчики Дорохова так и сделали: они отправились в аккаунт к Воле и устроили «дебош». Отметился в перевороте даже бывший Бузовой, блогер Дава. Он, кстати, в свое время тоже пришел на смену своей экс-пассии.