«Гарику тяжело дается работа»: почему Харламов ушел из Comedy Club

Недавно Гарик Харламов покинул пост ведущего Comedy Club. Его место рядом с Павлом Волей занял Андрей Бебуришвили.

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По мнению Александра Незлобина, юморист не оставил родное комедийное шоу насовсем.

«Мне кажется, что это какой-то вброс, раз Гарик сам про это шутит. Может, ему просто надоело вести Comedy Club и он будет просто участвовать в миниатюрах. Надо подождать и посмотреть», — заявил артист sobesednik.com.