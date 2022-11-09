«Гарику тяжело дается работа»: почему Харламов ушел из Comedy Club

Недавно Гарик Харламов покинул пост ведущего Comedy Club. Его место рядом с Павлом Волей занял Андрей Бебуришвили.
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По мнению Александра Незлобина, юморист не оставил родное комедийное шоу насовсем.
«Мне кажется, что это какой-то вброс, раз Гарик сам про это шутит. Может, ему просто надоело вести Comedy Club и он будет просто участвовать в миниатюрах. Надо подождать и посмотреть», — заявил артист sobesednik.com.
Незлобин не упустил случая подколоть экс-коллегу по проекту, намекнув, что тот попросту не любит трудиться.
«Гарику довольно тяжело дается работа, если это не игра в приставку: нужно просыпаться и подниматься, разговаривать, что-то делать, Но именно за это мы его и любим», — высказался артист.