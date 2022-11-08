Уже ростом с маму: Ани Лорак в лосинах и куртке-рубашке предстала с повзрослевшей дочкой от турецкого бизнесмена

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно строит карьеру на сцене. Около 10 лет артистка жила в России и регулярно получала музыкальные премии. Более того, она дружит с Филиппом Киркоровым. Примечательно, что в этом году звезда несколько месяцев не выходила на связь, а потом приехала в Москву и даже посетила концерт Сергея Лазарева.
Недавно Лорак попала в черный список Украины. Она не стала комментировать случившееся. Певица выпустила новый клип, для которого преобразилась. А вот в первых числах ноября она приехала в Испанию. Артистка призналась, что чувствует себя как дома.
А 8 ноября Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась новым фото. Оказалось, что она отдыхает на курорте с дочкой Софией, которой 10 лет. С ее отцом — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица разошлась три года назад.
В кадре Лорак позировала среди пальм в лосинах и куртке-рубшке из денима. В таком же стиле оделась ее наследница. Она куртку-рубашку оверсайз дополнила джинсами.
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Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. При этом многие поразились тому, как выросла София. Она почти доросла до мамы. «София переняла от вас все самое лучшее. Вы такие чудесные девочки», «Девчоночки, вы такие солнечные. Сонечка так повзрослела», «Просто красотки», «Малышка прям стала взрослой», — стали писать подписчики.