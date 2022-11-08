Уже ростом с маму: Ани Лорак в лосинах и куртке-рубашке предстала с повзрослевшей дочкой от турецкого бизнесмена

А 8 ноября Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась новым фото. Оказалось, что она отдыхает на курорте с дочкой Софией, которой 10 лет. С ее отцом — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица разошлась три года назад.

В кадре Лорак позировала среди пальм в лосинах и куртке-рубшке из денима. В таком же стиле оделась ее наследница. Она куртку-рубашку оверсайз дополнила джинсами.

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