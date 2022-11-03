Дива в Испании: Ани Лорак в джинсах с высокой посадкой и кроп-топе блеснула тонкой талией на побережье

На этот раз Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) поделилась кадрами с моря. Оказалось, что она уехала в Испанию. Певица красовалась на улице в узких голубых джинсах с высокой посадкой и кроп-топе. Лук дополнили черный жакет и сланцы. Она продемонстрировала тонкую талию, оголив живот.

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