Дива в Испании: Ани Лорак в джинсах с высокой посадкой и кроп-топе блеснула тонкой талией на побережье

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Однако недавно она попала в черный список Украины. Вернуться на родину пока певица не может. В этом году она перестала давать концерты. Однако осенью артистка выпустила новый клип. Она также приезжала в Москву, где провела больше месяца.
На днях Лорак посетила концерт Сергея Лазарева. Они дружат много лет. Тогда певица в лосинах удивила многих поклонников своими выдающимися формами. Как оказалось, позже артистка уехала из страны.
На этот раз Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) поделилась кадрами с моря. Оказалось, что она уехала в Испанию. Певица красовалась на улице в узких голубых джинсах с высокой посадкой и кроп-топе. Лук дополнили черный жакет и сланцы. Она продемонстрировала тонкую талию, оголив живот.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отметили, что в 44 года она находится в хорошей форме. «Каролина, какая вы красавица», «Золотая девочка, пусть вода смоет все тревоги», «Прелестная девушка. Крутая форма, Каролиночка», «Каролина, очень рады видеть вас в Испании!» — стали писать подписчики.