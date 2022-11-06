«Ты выбрала нас неслучайно»: Нюша и Игорь Сивов с нежностью поздравили дочку с днем рождения

На этот раз она отметила день рождения дочки в ОАЭ. Малышке Симбе исполнилось четыре года. Нюша выложила кадры, на которых именинница была запечатлена как совсем крохой, когда училась самостоятельно кушать. Она также отметилась в пуховике-дутике с мамой. Певица показал и первые кадры с фотосессии девочки.

«С днем рождения, моя потрясающая девочка! Ты настоящее чудо», – написала звезда.

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