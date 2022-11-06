«Ты выбрала нас неслучайно»: Нюша и Игорь Сивов с нежностью поздравили дочку с днем рождения

Нюша с дочкой

Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды

Певица выложила кадры с малышкой Серафимой-Симбой. Она решила показать, как она отработала первую фотосессию.

Нюша больше 15 лет выступает на сцене. Она смогла стать популярной исполнительницей. Певица лишь недавно смогла поставить на стоп творчество. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Серафима-Симба. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон. Недавно они перестали скрывать его лицо. 

В этом году Нюша решила жить на две страны. Теперь большую часть времени она проводит в Дубае. Певица недавно призналась, что пережила измену со стороны мужа. Артистка намекнула, что произошло, когда она была беременна. При этом звезда простила избранника.

На этот раз она отметила день рождения дочки в ОАЭ. Малышке Симбе исполнилось четыре года. Нюша выложила кадры, на которых именинница была запечатлена как совсем крохой, когда училась самостоятельно кушать. Она также отметилась в пуховике-дутике с мамой. Певица показал и первые кадры с фотосессии девочки. 

«С днем рождения, моя потрясающая девочка! Ты настоящее чудо», – написала звезда.

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Сивов также посвятил пост наследницы. К слову, у него также есть двое сыновей от первого брака. мальчики часто бывают у него в гостях и с трепетом относятся к сестренке. Он выложил кадры, где их можно увидеть.

«Принцесса наша! Моя доченька! Ты выбрала нас неслучайно! И я горжусь тем, что могу быть твоим папой, моя девочка! Ты наш ангел! Пусть этот день станет твоим новым отсчетом в твоем опыте! А мы с мамой и твоими братьями будем всегда рядом и оберегать тебя! С твоим днем рождения, моя любовь», – написал муж звезды.

Нюша с дочкой и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети

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