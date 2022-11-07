«Учусь жить заново»: Вера Брежнева показала, как теперь выглядит

В понедельник, 7 ноября, артистка отправилась в студию звукозаписи. Она поделилась первым селфи за долгое время Вера позировала без макияжа с распущенными локонами. Певица выглядела похорошевшей.

«С одной стороны учусь жить заново, а с другой – есть опыт, знания, привычки, паттерны. Все смешалось. Но сейчас прислушиваюсь ко всем новым ощущениям», – поделилась звезда.

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