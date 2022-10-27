«Каникулы»: Брежнева в сером костюме и без макияжа запечатлелась с младшей дочкой, которая стала выше мамы

На этот раз Брежнева также объявила, что в декабре даст первый концерт за долгое время в Риге. А пока у нее есть свободное время, она встретилась со своей младшей дочкой Сарой Киперман. Девочка учится в школе и совсем недавно виделась со своим папой, бизнесменом Михаилом Киперманом.

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Артистка запечатлелась с ней в лифте. Она была в сером спортивном костюме с распущенными волосами и без макияжа. Сара оделась с ней в одном стиле. Она переросла маму, поэтому склонила голову ей на плечо, чтобы попасть в кадр.