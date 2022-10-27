«Каникулы»: Брежнева в сером костюме и без макияжа запечатлелась с младшей дочкой, которая стала выше мамы

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Певица впервые за долгое время поделилась фото с Сарой Киперман. Девочка приехала к маме на каникулы. Они оделись в одном стиле для прогулки.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она уже много лет выступает на публике. После ухода из группы «ВИА Гра» ее карьера стала еще стремительнее развиваться. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. В этом году они уехали в Италию. Звезда признавалась, что пока не вернется в Россию. 

Не так давно Вера сообщила, что выпустит трек на украинском языке с названием «Вышиванка». Она иногда делится кадрами, на которых предстает во время прогулок или в звукозаписывающей студии. О личной жизни она теперь умалчивает. 

На этот раз Брежнева также объявила, что в декабре даст первый концерт за долгое время в Риге. А пока у нее есть свободное время, она встретилась со своей младшей дочкой Сарой Киперман. Девочка учится в школе и совсем недавно виделась со своим папой, бизнесменом Михаилом Киперманом.

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Артистка запечатлелась с ней в лифте. Она была в сером спортивном костюме с распущенными волосами и без макияжа. Сара оделась с ней в одном стиле. Она переросла маму, поэтому склонила голову ей на плечо, чтобы попасть в кадр. 

«Каникулы», — сообщила звезда.

Вера Брежнева с дочкой Сарой. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, как повзрослела дочка артистки. К слову, у Веры есть старшая дочка Соня, которая давно живет и учится в Лос-Анджелесе. Однако порой им удается видеться. Певица любит собирать семью в Италии. 

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