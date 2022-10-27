«Каникулы»: Брежнева в сером костюме и без макияжа запечатлелась с младшей дочкой, которая стала выше мамы

Вера Брежнева является популярной певицей. Она уже много лет выступает на публике. После ухода из группы «ВИА Гра» ее карьера стала еще стремительнее развиваться. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. В этом году они уехали в Италию. Звезда признавалась, что пока не вернется в Россию.
Не так давно Вера сообщила, что выпустит трек на украинском языке с названием «Вышиванка». Она иногда делится кадрами, на которых предстает во время прогулок или в звукозаписывающей студии. О личной жизни она теперь умалчивает.
На этот раз Брежнева также объявила, что в декабре даст первый концерт за долгое время в Риге. А пока у нее есть свободное время, она встретилась со своей младшей дочкой Сарой Киперман. Девочка учится в школе и совсем недавно виделась со своим папой, бизнесменом Михаилом Киперманом.
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Артистка запечатлелась с ней в лифте. Она была в сером спортивном костюме с распущенными волосами и без макияжа. Сара оделась с ней в одном стиле. Она переросла маму, поэтому склонила голову ей на плечо, чтобы попасть в кадр.
«Каникулы», — сообщила звезда.
Вера Брежнева с дочкой Сарой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, как повзрослела дочка артистки. К слову, у Веры есть старшая дочка Соня, которая давно живет и учится в Лос-Анджелесе. Однако порой им удается видеться. Певица любит собирать семью в Италии.