«Дети меня сделали в Uno»: Лазарев показал, как маленькая дочка и сын провели с ним вечер за играми

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он уже может похвастаться большим количеством наград. Певец также теперь часто ведет передачи и шоу. Он успевает участвовать в концертах и фестивалях. При этом артист всегда уделяет время семье. У него растет сын Никита, который недавно отметил восьмилетие, а также дочка Анна.
В последнее время Лазарев едва находит время на отдых. У него начались гастроли с новым шоу. Ему помогает воспитывать наследников его мама Валентина. Недавно она отметила свой юбилей. Но артист выкраивает любую минутку для детей.
На этот раз Сергей в перерыве между концертами приехал в Москву. Он смог провести один день с детьми. В соцсети певец выложил видео, где играл в Uno с подросшим сыном и дочкой, которая была в защитной маске. Малыши обыграли своего папу.
«Поиграли с детьми и уже лечу обратно, чтобы выступить в Красноярске. Впереди еще пять часов полета, но это того стоило. Аня, сколько у тебя карт осталось?» — спросил он.
«Одна», — сказала малышка.
«Никита, а у тебя?» — уточнил артист.
«Нисколько», — развел руками мальчик.
«А у папы очень много! Дети меня сделали в Uno просто», — посмеялся певец.
Анна и Никита Лазаревы. Фото: соцсети звезды
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«А еще Ник очень круто играет в шахматы! Прям гордость! Он обыграл всех в шахматы в классе. И два раза обыграл меня! Ох, растут дети, растут», — поделился Лазарев.
Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что артист очень хороший папа. Другие одарили комплиментами его наследников.