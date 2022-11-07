«Дети меня сделали в Uno»: Лазарев показал, как маленькая дочка и сын провели с ним вечер за играми

На этот раз Сергей в перерыве между концертами приехал в Москву. Он смог провести один день с детьми. В соцсети певец выложил видео, где играл в Uno с подросшим сыном и дочкой, которая была в защитной маске. Малыши обыграли своего папу.

«Поиграли с детьми и уже лечу обратно, чтобы выступить в Красноярске. Впереди еще пять часов полета, но это того стоило. Аня, сколько у тебя карт осталось?» — спросил он. «Одна», — сказала малышка. «Никита, а у тебя?» — уточнил артист. «Нисколько», — развел руками мальчик. «А у папы очень много! Дети меня сделали в Uno просто», — посмеялся певец.