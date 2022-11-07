Снова беременна? Нюша в алом мини-платье в горох не скрыла изменения в фигуре на вечеринке в честь дочки

Они устроили вечеринку. Именинница была в алом пышном платье. Мама дополнила ее лук диадемой. Сама Нюша предстала в алом мини-платье в горох с ниспадающими рукавами. Певица показала праздничный торт. А Сивов на руках держал дочку. Они сняли трогательное видео, чтобы передать веселую атмосферу праздника.

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