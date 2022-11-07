Снова беременна? Нюша в алом мини-платье в горох не скрыла изменения в фигуре на вечеринке в честь дочки

Анна Шурочкина, которую многие знают как Нюшу, в этом году стала жить на две страны. Популярная исполнительница теперь снимает жилье в Дубае. После вторых родов она вернулась на сцену, но крайне редко устраивает концерты. Примечательно, что после свадьбы с Игорем Сивовым она погрузилась в семейную жизнь.
Не так давно Нюша перестала скрывать лицо сына Саффрона, которому 10 месяцев. Она уделяет малышу почти все свободное время. Примечательно, что артистка призналась, что в прошлом году пережила измену. При этом она дала понять, что мужа простила. 6 ноября пара отметила день рождения дочки Серафимы-Симбы.
Они устроили вечеринку. Именинница была в алом пышном платье. Мама дополнила ее лук диадемой. Сама Нюша предстала в алом мини-платье в горох с ниспадающими рукавами. Певица показала праздничный торт. А Сивов на руках держал дочку. Они сняли трогательное видео, чтобы передать веселую атмосферу праздника.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники поздравили маленькую Симбу. Однако многие обратили внимание на наряд Нюши и изменения в ее фигуре. Многие заподозрили ее в беременности.
«Мне одной показалась, что Нюша снова беременна?», «Просто неудачное платье», «Да не дай бог, от такого рожать еще», «Боже, это так красиво», «Стала мамашкой», «Какая счастливая принцсса», «Такой животик у Нюши», — стали писать пользователи Сети.
Нюша и Игорь Сивов с дочкой. Фото: соцсети звезды