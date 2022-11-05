«Вот это горячий орешек»: Настасья Самбурская в тугих трусиках-шортах засветила упругие ягодицы

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями, но многие зрители до сих пор вспоминают ее работу в сериале «Универ». Примечательно, что актриса также поет и занимается спортом. При этом она обладает сильным характером и зачастую вступает в перепалки с подписчиками.
Этой осенью Самбурская успела отдохнуть в Турции. Она делилась кадрами, на которых красовалась в бикини. Но теперь актриса вернулась в Москву. Она появляется на публике в женственных нарядах. Поклонники не перестают удивляться, что у нее еще нет мужа.
На этот раз Самбурская решила поделиться домашними кадрами. Она устроила тренировку на бедра. Актриса в тугих трусиках-шортах встала на четвереньки стала поднимать ногу. Она засветила округлые ягодицы. Каждый раз звезда напрягала мышцы на бедрах, демонстрируя рельеф. Она неустанно делала упражнение.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали комплиментами артистку. «Ох, ну что за красотка», «Это просто вид на горячие булочки», «Сморишься так сногсшибательно», «Вот это горячий орешек», «Вау, как вы красиво поднимаете ножку», «Видно ваши старания! Просто пушка», — стали писать подписчики.