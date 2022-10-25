В модном цвете eggshell: Ирина Пегова в стеганом пуховике без рукавов вышла на променад у реки

На этот раз Пегова приехала в деревню Верхние Мандроги. Она выложила видео, на котором гуляет у реки с красочными видом. Актриса предстала в стеганом пуховике без рукавов модного цвета eggshell. Лосины в тон и ботинки в тон на толстой подошве дополнили лук. Ирина умылась водой прямо из речки.

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