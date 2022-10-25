В модном цвете eggshell: Ирина Пегова в стеганом пуховике без рукавов вышла на променад у реки

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в кино. Многие зрители любят ее роль в сериале «Акушерка». Она также не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка обладает запоминающейся внешностью. После съемок в «Ледниковом периоде» она постройнела. А недавно звезда сменила цвет волос.
Обычно Ирина часто путешествует. Она не раз снималась в Минске. А недавно артистка поделилась кадрами, на которых гуляла в лесу. Она привыкла наряжаться для выходов в свет. Артистка не скрывает, что любит родные просторы.
На этот раз Пегова приехала в деревню Верхние Мандроги. Она выложила видео, на котором гуляет у реки с красочными видом. Актриса предстала в стеганом пуховике без рукавов модного цвета eggshell. Лосины в тон и ботинки в тон на толстой подошве дополнили лук. Ирина умылась водой прямо из речки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса без макияжа. Многие осыпали ее комплиментами. «Прекрасно выглядите и место очень красивое», «Без комментариев, только восхищения!», «Какая вы классная, естественная», «Наряд бесподобный», «Без косметики еще больше хороши», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды