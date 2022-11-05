Блондин с розовыми щеками: Подольская засняла, как подросший сын Преснякова плещется в ванне с пеной

На этот раз Наталья посвятила день семье. Вечером после прогулки она решила искупать младшего сына. Певица наполнила ванную водой с пеной. Там были разные игрушки, чтобы наследнику было нескучно. В соцсети она выложила фото, где малыш с розовыми щеками и в пене красовался перед мамой.

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