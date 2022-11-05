Блондин с розовыми щеками: Подольская засняла, как подросший сын Преснякова плещется в ванне с пеной

Наталья Подольская уже давно стала известной певицей. Она выступает на сцене не только сольной. Порой ей составляет компанию муж Владимир Пресняков. Влюбленные вместе уже больше 10 лет. Артистка подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только исполнилось два года. Старший наследник уже часто появляется на публике с родителями.
Несмотря на то, что Подольская этой осенью не только выступает, но и снимается в новых передачах, она успевает уделять внимание детям. На днях певица показала, как мальчик самостоятельно кушает. Иван уже разговаривает и любит играть с братом.
На этот раз Наталья посвятила день семье. Вечером после прогулки она решила искупать младшего сына. Певица наполнила ванную водой с пеной. Там были разные игрушки, чтобы наследнику было нескучно. В соцсети она выложила фото, где малыш с розовыми щеками и в пене красовался перед мамой.
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Иван Пресняков. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отмечают, что мальчик быстро растет. Другие удивляются, что он блондин и не похож на папу. Хотя многие видят сходство с братом. «Очень милый», «Такой пупсик», «Обожаю этого блондина», «Тема копия папы, а вот его брат вообще не похож на родителей. Удивительные гены», — стали писать подписчики.