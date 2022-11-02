«Это же надо! Какой умничка!»: Подольская засняла, как маленький сын самостоятельно обедает блинчиками и поет

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц. Она продолжает выпускать песни, снимать клипы. Также артистка создала новое шоу «Ваша Наташа». Примечательно, что она успевает не только строить карьеру, но и заниматься материнством. Своему мужу Владимиру Преснякову звезда подарила двоих сыновей.
Недавно Подольская выступила с мужем на одной сцене. Порой Пресняков берет с собой сына Артемия, который танцует. Публика восхищается семейной идиллий. Иногда певица делится домашними кадрами. Пока ее сын учится в первом классе, но он пока не любит этот процесс.
На этот раз Наталья засняла, как младший сын обедает блинчиком. Он сам пользовался столовыми приборами. Мальчик сидел на стульчики. На его шее был резиновый нагрудник.
«Молодец! Как Ваня кушает хорошо! Блинчик со сметанкой, сам! Вот как Ваня! Молодец. Это же надо! Какой умничка! Два годика, сам так кушает», – умилилась певица.
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Потом Подольская перебралась на диван. Она стала петь вместе с наследником. Артистка призналась, что песня «Старый клен» нравится Ивану. Она рассказала, что пела ее с рождения для крохи.
Поклонники осыпали комплиментами 40-летнюю маму. Многие признались, что мальчик похож на папу. «Какой он сладкий», «Мальчик так быстро растет», «Самостоятельный такой», «Блондин с лучистой улыбкой», — стали писать подписчики.
Иван Пресняков. Фото: соцсети звезды