«Это же надо! Какой умничка!»: Подольская засняла, как маленький сын самостоятельно обедает блинчиками и поет

На этот раз Наталья засняла, как младший сын обедает блинчиком. Он сам пользовался столовыми приборами. Мальчик сидел на стульчики. На его шее был резиновый нагрудник.

«Молодец! Как Ваня кушает хорошо! Блинчик со сметанкой, сам! Вот как Ваня! Молодец. Это же надо! Какой умничка! Два годика, сам так кушает», – умилилась певица.

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