Пришла со своим сыном: Подольская в струящемся платье плиссе поддержала Преснякова на концерте

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Артист дал большой концерт. Наталья Подольская наблюдала за ним из зала, а потом супруги спели дуэтом.

Наталья Подольская уже давно стала известной певицей. После «Фабрики звезд» она продолжает выступать и записывать новые треки. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих детей. Семилетний Артемий уже ходит в школу, а малыш Иван только отметил свое двухлетие.

Подольская этой осенью часто появляется на публике. Она предпочитает выглядеть женственно на вечеринках и красных дорожках. А вот ее муж находился на гастролях. Однако на днях Пресняков дал концерт в Москве. 

На этот раз Наталья пришла поддержать мужа. Когда Владимир выступал, она прокралась в зал и наблюдала за ним вместе с сыном Артемием. Певица была в платье с юбкой плиссе. Наряд в цвете фуксии дополнял пояс. Она повеселилась вместе с наследником и подпевала своему возлюбленному. 

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А потом Подольская облачилась в воздушное платье золотистого цвета и босоножки. Она вышла на сцену и исполнила несколько песен вместе с Пресняковым. Супруги восхитились поклонников своей энергетикой. 

«Был невероятный вечер», – отметила певица. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие пришли в восторг от дуэта. «Наташа, как вы прекрасны», «Как вы гармонично выглядите с мужем», «Шикарное выступление», «Платье у вас было потрясающее», «Как приятно смотреть на такие пары», «Это просто волшебство», — стали писать пользователи Сети.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

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