Пришла со своим сыном: Подольская в струящемся платье плиссе поддержала Преснякова на концерте

На этот раз Наталья пришла поддержать мужа. Когда Владимир выступал, она прокралась в зал и наблюдала за ним вместе с сыном Артемием. Певица была в платье с юбкой плиссе. Наряд в цвете фуксии дополнял пояс. Она повеселилась вместе с наследником и подпевала своему возлюбленному.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».