Пришла со своим сыном: Подольская в струящемся платье плиссе поддержала Преснякова на концерте

Наталья Подольская уже давно стала известной певицей. После «Фабрики звезд» она продолжает выступать и записывать новые треки. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих детей. Семилетний Артемий уже ходит в школу, а малыш Иван только отметил свое двухлетие.
Подольская этой осенью часто появляется на публике. Она предпочитает выглядеть женственно на вечеринках и красных дорожках. А вот ее муж находился на гастролях. Однако на днях Пресняков дал концерт в Москве.
На этот раз Наталья пришла поддержать мужа. Когда Владимир выступал, она прокралась в зал и наблюдала за ним вместе с сыном Артемием. Певица была в платье с юбкой плиссе. Наряд в цвете фуксии дополнял пояс. Она повеселилась вместе с наследником и подпевала своему возлюбленному.
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А потом Подольская облачилась в воздушное платье золотистого цвета и босоножки. Она вышла на сцену и исполнила несколько песен вместе с Пресняковым. Супруги восхитились поклонников своей энергетикой.
«Был невероятный вечер», – отметила певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие пришли в восторг от дуэта. «Наташа, как вы прекрасны», «Как вы гармонично выглядите с мужем», «Шикарное выступление», «Платье у вас было потрясающее», «Как приятно смотреть на такие пары», «Это просто волшебство», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды