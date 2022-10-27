Изысканно: Лопырева в романтичном платье с рукавами-фонариками и в модных мюлях отметилась в ресторане в Дубае

Виктория Лопырева является известной персоной, так как в свое время она смогла победить в конкурсе «Мисс Россия». Теперь она частая гостья на красных дорожках. Если раньше блондинка работала телеведущей, то теперь она предпочитает организовывать светские рауты. Звезда живет на две страны уже два года.
Примечательно, что недавно Виктория приезжала в России. Она демонстрировала элегантные наряды. Блондинка носила не только джинсы, куртки, ботфорты, пальто. Для важных мероприятий она выбирала платья. А теперь светская львица вернулась в Дубай.
Теперь Лопырева снова посещает вечеринки и праздники. В Дубае она обычно носит более открытые наряды. Но накануне модель отправилась на ужин в ресторан. Она пообщалась с арабами. На публике блондинка щегольнула в романтичном платье пастельного цвета с рукавами-фонариками. Лук дополнили модные мюли.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая у вас потрясающая компания», «Какие же вы красивые», «Очень нежный образ», «Вы просто куколка», «Наряд такой воздушный, сказочный», «Просто бесподобный образ», «Вы словно цветок в пустыне», — стали писать подписчики.