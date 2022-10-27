Изысканно: Лопырева в романтичном платье с рукавами-фонариками и в модных мюлях отметилась в ресторане в Дубае

Теперь Лопырева снова посещает вечеринки и праздники. В Дубае она обычно носит более открытые наряды. Но накануне модель отправилась на ужин в ресторан. Она пообщалась с арабами. На публике блондинка щегольнула в романтичном платье пастельного цвета с рукавами-фонариками. Лук дополнили модные мюли.

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