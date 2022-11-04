Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от участия в «Звездах в Африке»

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети звезды 

Другая бывшая девушка Тимати согласилась на сложные испытания проекта.

Пока модель Алена Шишкова борется за победу в шоу «Звезды в Африке», бизнесвумен Анастасия Решетова не стала бросать вызов своим страхам.

Решетова обожает стрельбу из пневматического оружия и езду на мотоцикле. Однако играть на выживание в Африке Анастасия не захотела.

На вопрос поклонника в социальной сети о приглашении на шоу, модель ответила:

«Да, два раза. Не моя история: ни Африка, ни грязь, ни режим соревнования. Хотя уверена, что шоу хорошо заходит зрителю».

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Напомним, ранее Решетова поменяла свою внешность.

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