Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от участия в «Звездах в Африке»

Пока модель Алена Шишкова борется за победу в шоу «Звезды в Африке», бизнесвумен Анастасия Решетова не стала бросать вызов своим страхам.
Решетова обожает стрельбу из пневматического оружия и езду на мотоцикле. Однако играть на выживание в Африке Анастасия не захотела.
На вопрос поклонника в социальной сети о приглашении на шоу, модель ответила:
«Да, два раза. Не моя история: ни Африка, ни грязь, ни режим соревнования. Хотя уверена, что шоу хорошо заходит зрителю».
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Напомним, ранее Решетова поменяла свою внешность.