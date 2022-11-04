Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от участия в «Звездах в Африке»

Пока модель Алена Шишкова борется за победу в шоу «Звезды в Африке», бизнесвумен Анастасия Решетова не стала бросать вызов своим страхам.

Решетова обожает стрельбу из пневматического оружия и езду на мотоцикле. Однако играть на выживание в Африке Анастасия не захотела.

На вопрос поклонника в социальной сети о приглашении на шоу, модель ответила: