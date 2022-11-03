«Попросила своего косметолога убрать»: Решетова уменьшила губы после интервью Стрелец

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель также вернула свой цвет волос и скинула вес.

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – призналась, что сильно поменялась после беседы с Надеждой Стрелец.

Знаменитость стала более стройной, а еще вернула себе прежние черты лица у косметолога. Решетова после нападок хейтеров стала приверженцем естественной красоты.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

«Сейчас я в гораздо меньшем весе. Хорошо, что я имела возможность посмотреть на себя со стороны. Как раз на днях я попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше, на мой взгляд. Также вернула натуральную длину волос и цвет. Нет ничего прекраснее, чем природные данные», – написала в своем микроблоге Решетова.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала об изменениях в своем гардеробе.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  