«Попросила своего косметолога убрать»: Решетова уменьшила губы после интервью Стрелец

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – призналась, что сильно поменялась после беседы с Надеждой Стрелец.

Знаменитость стала более стройной, а еще вернула себе прежние черты лица у косметолога. Решетова после нападок хейтеров стала приверженцем естественной красоты.

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