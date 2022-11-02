«Умыла Настю»: мама Тимати хлестко выставила Решетову на посмешище

На днях Анастасия Решетова в одном из интервью заявила, что сама желает воспитывать своего сына Ратмира от Тимати. Лена Миро убеждена, что мама рэпера иного мнения.

Она прекрасно видит, что ее экс-невестка больше предпочитает находиться в Арабских Эмиратах, чем в Москве с ребенком. Симона Юнусова поступила, как настоящая восточная женщина, ответив Насте Решетовой завуалированно – она выучила с внуком стишок и выставила его в Сеть, чтобы поставить зарвавшуюся брюнетку на место.

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«Симона показала, как маленький мальчик умеет читать стихи. Что-то там про «бульварную няню». И хорошо читает, нужно признать!

Вот такая умница бабушка. Выучила с внуком стихотворение и показала маме, пока та гуляет по бульварам Дубая и Парижа. (…) Нужно отдать Симоне должное – умыла Решетову», - написала в своем ЖЖ Лена Миро.