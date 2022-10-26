Юная модница: Микелла Абрамова в костюме пижамного стиля повеселилась на празднике Вани Дмитриенко

Исполнитель хита «Венера – Юпитер» отметил свое 17-летие. Он собрал друзей, чтобы повеселиться. Микелла облачилась в костюм из шелка в пижамном стиле. Наряд в цвете фуксии скрыл ее фигуру. Она также сделала модную прическу с кудряшками и высоким хвостом.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артистки. Многие признались, что Микелла повзрослела. Ее осыпали комплиментами.