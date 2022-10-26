Юная модница: Микелла Абрамова в костюме пижамного стиля повеселилась на празднике Вани Дмитриенко

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что ее армия поклонников даже 20 лет спустя только растет. Певица успела стать женой бизнесмена Яна Абрамова. Она подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Младшая дочка звезды пошла по стопам мамы. Она поет и участвовала ранее в шоу «Голос. Дети».
Примечательно, что Микелла также работала ведущей. Однако в последнее время она редко появляется на публике. Дочка Алсу часто путешествует. Но на днях она пришла на вечеринку к популярному исполнителю Ване Дмитриенко.
Исполнитель хита «Венера – Юпитер» отметил свое 17-летие. Он собрал друзей, чтобы повеселиться. Микелла облачилась в костюм из шелка в пижамном стиле. Наряд в цвете фуксии скрыл ее фигуру. Она также сделала модную прическу с кудряшками и высоким хвостом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артистки. Многие признались, что Микелла повзрослела. Ее осыпали комплиментами.
Микелла Абрамова и Ваня Дмитриенко. Фото: соцсети звезды