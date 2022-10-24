Леди на отдыхе: Алсу в кожаных брюках скинни и ультрамодном твидовом жакете щегольнула на фоне гор

Алсу является популярной исполнительницей. Больше 20 лет назад она выпустила свои хиты «Зимний сон» и «Иногда». Артистка и теперь регулярно выступает, а также снимается в телевизионных шоу. Примечательно, что она очень часто восхищает поклонников своими нарядами. В 39 лет звезда обладает стройной фигурой и моложавой внешностью.
Не так давно Алсу пополнила гардероб обновками. Она предпочитает носить яркие костюмы с необычными фасонами, платья и пальто. При этом певица избегает даже намека на вульгарность, но не боится выглядеть по-молодежному свежо.
На этот раз Алсу поделилась кадрами, на которых гуляла у водоема с видом на горы. Поклонники догадались, что артистка находится на отдыхе. Она щегольнула в кожаных брюках скинни и ультрамодном твидовом жакете с принтом в клетку. При этом лук певица дополнила кроссовками. Она решила сделать акцент на стройных ногах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Можете ли вы найти безмятежность и спокойствие в мире, который вы, возможно, не всегда понимаете», — написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами Алсу. Многие отметили, что восхищаются ее вкусом. «Красивая, нежная, загадочная Алсу», «Клетки, клетки, клетки! Вы словно шоколадные конфетки!», «Жакет сделал образ дорогим», «До чего роскошно выглядите», «Ой, вы в кожаных брюках! Вот это да», — стали писать подписчики.