Леди на отдыхе: Алсу в кожаных брюках скинни и ультрамодном твидовом жакете щегольнула на фоне гор

На этот раз Алсу поделилась кадрами, на которых гуляла у водоема с видом на горы. Поклонники догадались, что артистка находится на отдыхе. Она щегольнула в кожаных брюках скинни и ультрамодном твидовом жакете с принтом в клетку. При этом лук певица дополнила кроссовками. Она решила сделать акцент на стройных ногах.

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