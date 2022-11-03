Словно две сестры: Юлия Барановская в джинсах и свитере оверсайз отметилась с повзрослевшей дочкой на шопинге

А теперь Юлия снова погружена в работу. Но на этот раз она решила отправиться на шопинг с дочкой. На новом фото телеведущая предстала в торговом центре. Она была в джинсах и сливочном свитере. Наряд дополнили кроссовки. А вот Яна облачилась в черные широкие брюки, синий джемпер и ботинки на толстой подошве.

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