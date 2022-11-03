Словно две сестры: Юлия Барановская в джинсах и свитере оверсайз отметилась с повзрослевшей дочкой на шопинге

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она ведет несколько передач, включая «Мужское/Женское». Ей удалось подружиться со многими звездами отечественной эстрады. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина также ведет премии и праздничные концерты. Но при этом она успевает растить троих детей.
В этом году Юлия некоторое время почти не снималась. При этом она много путешествовала. В свои поездки телеведущая обычно берет и детей: 17-летнего Артема, 14-летнюю Яну и 10-летнего Арсения. Недавно они побывали в Стамбуле.
А теперь Юлия снова погружена в работу. Но на этот раз она решила отправиться на шопинг с дочкой. На новом фото телеведущая предстала в торговом центре. Она была в джинсах и сливочном свитере. Наряд дополнили кроссовки. А вот Яна облачилась в черные широкие брюки, синий джемпер и ботинки на толстой подошве.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Юлия Барановская с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Посетили с Яной интересную выставку детской мебели в ТРЦ « Афимолл Сити». Нашли много милых кроватей всевозможных форм и сказочных шкафов-домиков. В общем, очень много оригинальных и интересных решений, в том числе и от наших производителей», — отметила Барановская.
А вот поклонники поразились тому, как выросла ее наследница. Многие заметили, что Яна догнала маму по росту. Пользователи Сети считают, что телеведущая выглядит очень молодо и может сойти за сестру, а не за маму.