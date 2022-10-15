На выходные уехали в Турцию: Барановская предстала с повзрослевшим сыном и дочкой, которая растет ее копией

Примечательно, что Юлия устроила фотосессию в центре Стамбула. Она посетила ресторан с красивым видом на город. Телеведущая предстала в наряде розового цвета с пучком на голове. Она предстала не только со страшим сыном, но и дочкой Яной. Они наблюдали за чайками.

«Еще немного счастливых моментов вместе. Это получилась не просто съемка, а веселое приключение», – написала звезда.

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