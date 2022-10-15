На выходные уехали в Турцию: Барановская предстала с повзрослевшим сыном и дочкой, которая растет ее копией

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она успевает строить карьеру и воспитывать троих детей. Когда от нее ушел футболист Андрея Аршавин, она начала жить заново. Теперь с ней дружат многие артисты. Она ведет передачу «Мужское/Женское» и другие проекты. При этом звезда успевает проводить время с наследниками.
Примечательно, что не так давно Барановская смогла посетить хоккейный матч со старшим сыном Артемом и младшим Арсением. Она всегда поддерживает детей в их начинаниях. А на выходные телеведущая вывезла старший наследников в Турцию.
Примечательно, что Юлия устроила фотосессию в центре Стамбула. Она посетила ресторан с красивым видом на город. Телеведущая предстала в наряде розового цвета с пучком на голове. Она предстала не только со страшим сыном, но и дочкой Яной. Они наблюдали за чайками.
«Еще немного счастливых моментов вместе. Это получилась не просто съемка, а веселое приключение», – написала звезда.
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Поклонники поразились тому, как повзрослели дети Барановской. Многие отметили, что ее дочка растет копией мамы. «Когда ты рядом с детьми — ты светишься от счастья, как девчонка», «Какое жизнеутвержающее, теплое, чудесное видео!», «Яна так на вас похожа», «Как у дочки волосы отрасли! Рапунцель», — стали писать подписчики.