«Московская осень»: 42-летняя Боня в пудровой куртке и сапожках с мехом Chane прогулялась по парку

Виктория Боня является известной светской львицей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Уже длительное время она не только занимается собственным бизнесом, но и является телеведущей. Уже много лет Боня живет в Монако. Она частая гостья на красных дорожках и вечеринках. Звезда ведет гламурный образ жизни.
Примечательно, что недавно Виктория ездила в Гималаи. Она совершила восхождение на гору, но до вершины не добралась. Погодные условия не позволили ей исполнить мечту. Недавно она приехала в Москву, где сразу нарастила волосы.
А 22 октября Боня отправилась на прогулку в парк. Она облачилась в пудровую куртку и черные лосины. Светская львица сделала акцент на стройных ногах. Она также дополнила лук сапогами с мехом Chanel.
«Московская осень. Прилетела на недельку, думала что это долго, а неделя пролетела как один день… Уже завтра буду собираться домой, где ещё застану капельку лета.
Ну а 27-го еду в Барселону, где у меня будет ретрит, где меня ждет очередная и долгожданная встреча с Мадрэ Айей, кстати я вам еще не рассказывала, но перед поездкой в Гималаи она показывала мне те события, которые потом происходили в горах! В это невозможно поверить, я знаю, но это факт», – написала звезда
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что она выбрала модные оттенки. «Ну что за красотка», «Осень вам к лицу», «Вика, вы дома», «Кака вы хорошо выглядите», — стали писать пользователи Сети.