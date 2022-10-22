«Московская осень»: 42-летняя Боня в пудровой куртке и сапожках с мехом Chane прогулялась по парку

А 22 октября Боня отправилась на прогулку в парк. Она облачилась в пудровую куртку и черные лосины. Светская львица сделала акцент на стройных ногах. Она также дополнила лук сапогами с мехом Chanel.

«Московская осень. Прилетела на недельку, думала что это долго, а неделя пролетела как один день… Уже завтра буду собираться домой, где ещё застану капельку лета.

Ну а 27-го еду в Барселону, где у меня будет ретрит, где меня ждет очередная и долгожданная встреча с Мадрэ Айей, кстати я вам еще не рассказывала, но перед поездкой в Гималаи она показывала мне те события, которые потом происходили в горах! В это невозможно поверить, я знаю, но это факт», – написала звезда