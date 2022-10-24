«Горы немного подпортили кожу»: Виктория Боня поделилась «очень честным» фото без фильтров

Примечательно, что Виктория не смогла покорить вершину из-за погодных условий. Однако она посвятила свой поход таинственному избраннику. Недавно светская львица на неделю приехала в Москву. Она решила нарастить волосы. Также Боня гуляла по знакомым улочкам, наслаждаясь осенью.

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