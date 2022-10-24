«Горы немного подпортили кожу»: Виктория Боня поделилась «очень честным» фото без фильтров

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Она сначала стала телеведущей, а потом смогла уехать в Монако, где живет уже 10 лет. Светская львица растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Она не раз переживала неудачные романы, поэтому теперь редко говорит о личной жизни. Но недавно звезда совершила восхождение на гору, чтобы впечатлить нового возлюбленного.
Примечательно, что Виктория не смогла покорить вершину из-за погодных условий. Однако она посвятила свой поход таинственному избраннику. Недавно светская львица на неделю приехала в Москву. Она решила нарастить волосы. Также Боня гуляла по знакомым улочкам, наслаждаясь осенью.
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На этот раз Виктория решила выложить честное фото без фильтров. Она не скрывает, что в 42 года много внимания уделяет внешности и старается делать все, чтобы выглядеть молодо. После поездки в горы у нее был неровный загар, который ей пришлось исправлять.
«Я по прежнему не пользуюсь никакими фильтрами. И вы можете видеть, как я выгляжу, всегда очень честно. Иногда даже чересчур честно. Горы немного подпортили мою кожу, но сейчас я уже восстановилась», – сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что ей не дашь больше 25 лет.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды