Зрители в отпаде: 58-летняя Лолита в облегающем боди с эффектом мерцания отожгла на сцене в Дубае

Лолита Милявская уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит выступать и порой даже эпатировать публику. В 58 лет певица продолжает подтверждать, что она женщина без комплексов. Примечательно, что после развода с пятым мужем она похудела. Выступает звезда в очень смелых нарядах.
На этот раз Милявская уехала в Дубай. Она стала главной героиней вечера на фестивале Parus. Певица весь вечер развлекала гостей. Сначала она вышла на сцену в плаще и защитной маске, но потом скинула эти атрибуты.
На публике Милявская блистала в облегающем боди голубого цвета с эффектом мерцания. Она подчеркнула каждый изгиб своей фигуры. Артистка не только пела, но и танцевала. Ее энергетика заставила всех в зале подскочить с мест и подпевать ей. Среди гостей была журналистка Алена Жигалова.
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Примечательно, что Лолита буквально сияла. Оказалось, что у нее появился возлюбленный. Однако пока его имя артистка хранит в тайне. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие поразились тому, в какой форме находится певица.
«Какая роскошная», «Вот это женщина», «Фигура потрясная», «Как можно устоят», «Я верю, что она еще будет счастлива», «Невероятная артистка», — стали писать пользователи Сети.