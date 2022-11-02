Зрители в отпаде: 58-летняя Лолита в облегающем боди с эффектом мерцания отожгла на сцене в Дубае

На публике Милявская блистала в облегающем боди голубого цвета с эффектом мерцания. Она подчеркнула каждый изгиб своей фигуры. Артистка не только пела, но и танцевала. Ее энергетика заставила всех в зале подскочить с мест и подпевать ей. Среди гостей была журналистка Алена Жигалова.

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