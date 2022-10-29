В 58 лет просто конфетка: Лолита в мерцающем платье макси с эффектом стройности козырнула изящной фигурой на сцене

Накануне она дала концерт, на котором исполнила свои хиты. На публике Милявская предстала в силуэтном платье на запах с эффектом мерцания. Голубой наряд с откровенным декольте подчеркнул ее талию. Певица засветила нижнее белье и роскошный бюст. Она произвела фурор. Поклонники одарили ее овациями.

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