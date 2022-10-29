В 58 лет просто конфетка: Лолита в мерцающем платье макси с эффектом стройности козырнула изящной фигурой на сцене

Лолита Милявскай давно стала знаменитостью. Она продолжает выступать на сцене с новыми хитами, участвовать в съемках телепередач. После пятого развода артистка долго переживала из-за очередной неудачи на личной фронте. Но потом она сменила имидж и похудела. Теперь звезда все чаще щеголяет в роскошных нарядах.
Пока Валерия и другие артисты отменяют концерты, Лолита продолжает радовать публику своими выступлениями. Она не скрывает, что готова работать над собой. Певица давно прославилась, как женщина без комплексов.
Накануне она дала концерт, на котором исполнила свои хиты. На публике Милявская предстала в силуэтном платье на запах с эффектом мерцания. Голубой наряд с откровенным декольте подчеркнул ее талию. Певица засветила нижнее белье и роскошный бюст. Она произвела фурор. Поклонники одарили ее овациями.
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Пользователи Сети тоже оценили образ 58-летней звезды. Многие признались, что с годами она только хорошеет. «Нереальная красавица», «Ну что за дива», «Лола не перестает вдохновлять», «Наряд такой роскошный», «Фигурка у вас такая, что все завидуют», «О-ля-ля, что я вижу! Ангельски прекрасная», — стали писать подписчики.