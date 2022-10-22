Грациозно ножкой эть: Прилучный запечатлел, как его шестилетняя дочка танцует бальные танцы

Павел Прилучный является известным актером. Он давно завоевал любовь поклонников. После съемок в сериале «Мажор» артист стал еще более популярным. Он долгое время был в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. После развода он продолжил принимать участие в воспитании наследников.
В этом году Прилучный снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Они сыграли пышную свадьбу. А на днях супруги отметились в магазине шеф-повара Константина Ивлева, где закупились кастрюлями и сковородками. Но выходные он всегда посвящает детям.
На этот раз Павел сводил шестилетнюю дочку на занятия по танцам. Он заснял, как Мия в платье уже почти профессионально делает шаги. Она изучает бальные танцы и показала заводные движения в стиле латины. Девочка старательно каждый шаг повторяла за хореографом.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у Мии настоящий талант и грация мамы. Как известно, Муцениеце выступала в «Ледниковом периоде», где демонстрировала свои таланты и пластичность.
«Ох, какое платье», «Какая она классная», «Мия просто прелесть», «Как она круто двигается», «Шикарный танец», — стали писать подписчики.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды