Грациозно ножкой эть: Прилучный запечатлел, как его шестилетняя дочка танцует бальные танцы

На этот раз Павел сводил шестилетнюю дочку на занятия по танцам. Он заснял, как Мия в платье уже почти профессионально делает шаги. Она изучает бальные танцы и показала заводные движения в стиле латины. Девочка старательно каждый шаг повторяла за хореографом.

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