Без макияжа сложно узнать: Бузова в костюме цвета хаки устроила танцы перед Шуфутинским на вечеринке Кремлева

На этот раз Бузова облачилась в костюм цвета хаки в пижамном стиле и бомбре в тон. Она отказалась от макияжа и просто распустила волосы. Телеведущая отправилась на праздник к Умару Кремлеву, с которым давно дружит. Она поздравила его днем рождения и подарила подарок из ЦУМа.

Президент Международной ассоциации бокса был рад ее видеть. Примечательно, что она веселилась на банкете, где пел Михаил Шуфутинский.