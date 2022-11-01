Без макияжа сложно узнать: Бузова в костюме цвета хаки устроила танцы перед Шуфутинским на вечеринке Кремлева

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Артистка снимается в новых проектах. Она также дает концерты. В этом году звезда часто появляется на красных дорожках и премия. Свои образы она привыкла продумывать до мелочей.
Примечательно, что этой осенью Ольга несколько раз ездила в Сочи. Она обычно каждый день проводит на съемках. Но пока артистка занимается спортом, посещает салоны красоты. Она призналась, что взяла паузу в работе, чтобы восстановиться.
На этот раз Бузова облачилась в костюм цвета хаки в пижамном стиле и бомбре в тон. Она отказалась от макияжа и просто распустила волосы. Телеведущая отправилась на праздник к Умару Кремлеву, с которым давно дружит. Она поздравила его днем рождения и подарила подарок из ЦУМа.
Президент Международной ассоциации бокса был рад ее видеть. Примечательно, что она веселилась на банкете, где пел Михаил Шуфутинский.
Ольга подпевала Михаилу. Она также устроила пляски. Артистка была восхищена, когда именинник вручил ей первый кусочек праздничного торта.
А вот поклонники с трудом узнали телеведущую без косметики. Она не скрыла мощные скулы. Другие осудили ее за наряд, который не подходил для вечеринке и выглядел очень повседневно.
Ольга Бузова и Умар Кремлев. Фото: соцсети звезды