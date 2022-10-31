Оделась словно подросток: Бузова в мини-юбке и остромодных сапогах пудрового цвета отправилась в ресторан

Примечательно, что Бузова может похвастаться тем, что в ее гардеробе много брендовых вещей. Если на съемках ей подбирают луки стилисты, то в обычной жизни она сама предпочитает подбирать себе луки. Телеведущая предстала в мини-юбке и куртке из денима. Она дополнила свой лук пудровыми ботфортами на платформе. Звезда сделала акцент на ногах.

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