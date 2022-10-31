Оделась словно подросток: Бузова в мини-юбке и остромодных сапогах пудрового цвета отправилась в ресторан

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Блондинка снимается в передачах, дает концерты. Примечательно, что она лишь в личной жизни пока не достигла успеха. Хотя недавно звезда призналась, что у нее появился богатый ухажер.
Не так давно Ольга вернулась из Сочи. Она все чаще проводит время на курорте. Ранее появились слухи, что там артистка купила себе дом. В Москве она регулярно посещает спортзал, а вечерами предпочитает находиться с подругами на вечеринках или в ресторанах.
Примечательно, что Бузова может похвастаться тем, что в ее гардеробе много брендовых вещей. Если на съемках ей подбирают луки стилисты, то в обычной жизни она сама предпочитает подбирать себе луки. Телеведущая предстала в мини-юбке и куртке из денима. Она дополнила свой лук пудровыми ботфортами на платформе. Звезда сделала акцент на ногах.
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Поклонники признались, что Ольга оделась не по погоде. В этот вечер в столице выпал первый снег и была метель. «Ого, в юбке в такое время? Зима близко», «Олю сложно узнать», «Такие сапоги шикарные», «Наряд такой девочки со двора», «Наряд подростка на тете 36 лет», «Снег уже, а она в мини», — стали писать подписчики. После этого на следующий день Бузова облачилась в свитер и лосины.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды