Канделаки оценила: Бузова в силуэтном мини-платье и ботфортах блеснула бедрами перед комиками

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любить быть в центре внимания. Зачастую артистка выбирает броские наряды, чтобы затмить коллег на красных дорожках. Она не так давно предстала на «Жаре» в платье, как у Ким Кардашьян. На сцене звезда часто щеголяет в пикатных боди.
В последнее время Ольга особенно часто путешествует. Она также снимается в новых проектах. Еще на днях артистка находилась в Сочи, а теперь приехала в Москву и отправилась на закрытую презентацию нового сезона канала ТНТ.
Для такого случая Бузова выбрала силуэтное мини-платье бордового цвета и ботфорты. Она подчеркнула изгибы своей фигуры. Телеведущая также сделала прическу с кудряшками и яркий макияж. Она дополнила лук косухой оверсайз. Артистка сделала акцент на своих бедрах.
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На мероприятии предстала Тина Канделаки в алом платье с длинными до пола рукавами. Она озвучила рейтинг передач и сообщила, что «Звезды в Африке» заняли первое место. Ольга встала с кресла и стала демонстрировать сердечки из ладошек гостями, среди которых были и комики. Тина похвалила телеведущую за проделанную работу.