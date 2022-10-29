Канделаки оценила: Бузова в силуэтном мини-платье и ботфортах блеснула бедрами перед комиками

Для такого случая Бузова выбрала силуэтное мини-платье бордового цвета и ботфорты. Она подчеркнула изгибы своей фигуры. Телеведущая также сделала прическу с кудряшками и яркий макияж. Она дополнила лук косухой оверсайз. Артистка сделала акцент на своих бедрах.

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