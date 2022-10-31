И в холода в тренде: Бородина похвасталась остромодным жакетом-дубленкой в клетку из натуральной шерсти

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже давно ведет шоу «Дом-2», которое помогло ей стать знаменитой. Однако Ксения в прошлом году пережила второй развод. Теперь она чаще выходит в свет и постоянно путешествует. При этом телеведущая покупает себе дорогостоящие подарки. Она любит брендовые наряды.
Недавно Ксения похвасталась обновками. Она не любит холодную погоду, но даже осенью старается выглядеть женственно. Телеведущая обзавелась твидовым жакетом и белоснежным пальто. Она умело сочетает наряды.
А теперь Бородина появилась на съемках в своем повседневном луке. Она покрасовалась в джинсах и белой футболке. Свой лук телеведущая дополнила жакетом-дубленкой в клетку с меховым воротником. Она призналась, что редко носит шерстяные вещи, но этот жакет ей понравился.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«На мне очень клевый жакет из шерсти! Здесь классный такой подклад, абсолютно не чувствую, не колет. Очень стильно! Смотрите, как круто смотрится с джинсами. Можете сочетать с футболкой, толстовкой. Этот жакет объемный, поэтому под него можно надевать все. Под такую погоду спокойно можете носить», — поделилась звезда.