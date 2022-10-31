И в холода в тренде: Бородина похвасталась остромодным жакетом-дубленкой в клетку из натуральной шерсти

А теперь Бородина появилась на съемках в своем повседневном луке. Она покрасовалась в джинсах и белой футболке. Свой лук телеведущая дополнила жакетом-дубленкой в клетку с меховым воротником. Она призналась, что редко носит шерстяные вещи, но этот жакет ей понравился.

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