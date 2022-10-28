«Берите на заметку»: Ксения Бородина выбрала эффектное белое пальто и твидовый костюм на осень

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколова.

«Бородина выглядит невероятно эффектно в белом пальто и шляпе. Если бы женщины решались одеваться столь экспрессивно и ярко (при белом цвете), то наши осенние и зимние будни перестали бы быть столь серыми и депрессивными.

Пальто – классное. У него хороший крой, достаточный объем (на первый взгляд) и правильная длина. Глядя на длину посмотрите, уходят ли ваши сапоги под подол пальто. Если ответ положительный – вы нашли хорошую пару верхняя одежда+обувь.

Выбирая пальто, остановитесь на объемном и не приталенном. Посмотрите, чтобы рукав не был вшит строго по плечу, тогда вы сумеете надеть под пальто и жакет, и худи, и объемный свитер. Это будет базовый крой.