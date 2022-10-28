«Берите на заметку»: Ксения Бородина выбрала эффектное белое пальто и твидовый костюм на осень

Ксения Бородина уже давно прославилась на всю страну. Она ведет шоу «Дом-2» дольше всех коллег. Ксения не скрывает, что получает приличные гонорары. Она любит покупать себе люксовые наряды. А теперь телеведущая даже ездит в Европу, чтобы пополнять гардероб. Она после развода стала чаще выходить в свет.
На съемках для Бородиной наряды подбирают стилисты. Она не боится выглядеть очень ярко. Недавно телеведущая получила комплимент от Екатерины Скулкиной. В обычной жизни она выбирает стильные и лаконичные луки.
На этот раз Бородина обзавелась теплыми вещами. Она примерила твидовый костюм с рубчик с укороченным жакетом и шортами-бермудами. Телеведущая его сочетала с белоснежным пальто и шляпкой. Лук она дополнила сапожками. Ксения призналась, что в восторге от своего наряда. Она уверена, что такой ее поклонники еще не видели. Многие восхитились тем, как выглядит звезда.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколова.
«Бородина выглядит невероятно эффектно в белом пальто и шляпе. Если бы женщины решались одеваться столь экспрессивно и ярко (при белом цвете), то наши осенние и зимние будни перестали бы быть столь серыми и депрессивными.
Пальто – классное. У него хороший крой, достаточный объем (на первый взгляд) и правильная длина. Глядя на длину посмотрите, уходят ли ваши сапоги под подол пальто. Если ответ положительный – вы нашли хорошую пару верхняя одежда+обувь.
Выбирая пальто, остановитесь на объемном и не приталенном. Посмотрите, чтобы рукав не был вшит строго по плечу, тогда вы сумеете надеть под пальто и жакет, и худи, и объемный свитер. Это будет базовый крой.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Шляпа – всегда элегантно. Носите шляпы, они придают шик. Если вам кажется, что они вам не идут, обрамите лицо волосами и надевайте шляпу как бы на затылок. Так вы подружитесь с этим головным убором. Сапоги контрастного черного цвета. В данном ансамбле они смотрятся отлично.
Сапоги по форме напоминают жокейские – это нескучная классика. Белое с черным выглядит очень актуально. Но не всякое белое пальто и черная обувь будут смотреться также правильно и эффектно. Соблюдайте все правила: базовое объемное пальто, длинные сапоги.
Важно – отсутствие в вещах таких деталей, как: обтяжки и экстремальные каблуки. При этом образ очень привлекательный и женственный! Берите на заметку», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro