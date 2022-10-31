«Ой, а какой животик!»: Семенович в откровенном купальнике блеснула пышным декольте на пляже

Анна Семенович является известной певицей. Она уже давно покинула группу «Блестящие». Артистка продолжает выпускать новые треки. Она часто восхищает поклонников своими образами. Несмотря на нестандартную фигуру, звезда умело подбирает себе женственные луки. Она не скрывает, что работает над собой.
Недавно Анна улетела в Турцию. Она решила устроить себе очередной отпуск. Примечательно, что певица без стеснения делится пляжными фото. Не так давно она выпустила купальники и нижнее белье для женщин с формами.
На этот раз Семенович выложила смелый кадр. Она предстала в черном мини-бикини у моря. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Блондинка покрасовалась на камеру в черном мини-бикини. Она обнажила пышное декольте. Анна попыталась скрыть живот, но засветила мягкие округлости.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Семенович. Многие осыпали комплиментами певицу и отметили, что она постройнела. «Вы хорошо сочетаетесь с фруктами!», «Ох, какие формы», «Не перестаете восхищать», «Животик видно», «Сочная вы женщина», «Лучшее декольте на пляже», «Ой, а какой животик!», — стали писать подписчики.