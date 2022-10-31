«Ой, а какой животик!»: Семенович в откровенном купальнике блеснула пышным декольте на пляже

На этот раз Семенович выложила смелый кадр. Она предстала в черном мини-бикини у моря. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Блондинка покрасовалась на камеру в черном мини-бикини. Она обнажила пышное декольте. Анна попыталась скрыть живот, но засветила мягкие округлости.

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