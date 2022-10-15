Прямо на трибуне: Тодоренко без стеснения кормила кроху-сына на репетиции «Ледникового периода»

Добавим, что Тодоренко часто берет с собой младшего малыша. А 15 октября с утра телеведущая оказалась на ледовой арене. Она успевает и кататься на коньках, и кормить сына грудью. Примечательно, что к ней пришел муж Влад Топалов со старшим наследником, чтобы поддержать. В этот момент Регина кормила кроху, сидя на трибуне.

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