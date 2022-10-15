Прямо на трибуне: Тодоренко без стеснения кормила кроху-сына на репетиции «Ледникового периода»

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она давно полюбилась публике благодаря шоу «Орел и решка». Примечательно, что в России артистка встретила свою любовь – Влада Топалова. Также она теперь успевает не только строить карьеру, но и быть мамой. В этом году у звезды родился второй сын Мир.
Не так давно Регина отметила маленький праздник. Ее младшему наследнику исполнилось три месяца. Примечательно, что она также уделяет внимание старшему сыну Михаилу, который ревнует свою маму. При этом артистка уже активно работает. Она не только снимается, но и тренируется на льду, так как снова стала участницей «Ледникового периода».
Добавим, что Тодоренко часто берет с собой младшего малыша. А 15 октября с утра телеведущая оказалась на ледовой арене. Она успевает и кататься на коньках, и кормить сына грудью. Примечательно, что к ней пришел муж Влад Топалов со старшим наследником, чтобы поддержать. В этот момент Регина кормила кроху, сидя на трибуне.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищаются тем, как Регина умело совмещает дела. Другие осудили ее за то, что телеведущая кормит грудью на публике. «Не понимаю я таких мам», «Все не успеешь, ну дай ты спокойно сыну жить. А потом рыдаешь», «Как мило, все маму пришли поддержать», — стали писать подписчики.
Регина Тодоренко с малышом и Влад Топалов с сыном Михаилом. Фото: соцсети звезды