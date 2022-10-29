Без макияжа и в пуховике-дутике: Бузова приехала в Донецк и сама разгрузила коробки с гуманитарной помощью

Поклонники не раз критиковали Ольгу из-за того, что она не реагирует на происходящее в мире. Но на этот раз она оказалась в Донецке, где лично стала разгружать коробки с продуктами. Артистка приехала в рамках гуманитарной акции.

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