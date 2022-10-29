Без макияжа и в пуховике-дутике: Бузова приехала в Донецк и сама разгрузила коробки с гуманитарной помощью

Ольга Бузова накануне приняла участие в презентации нового сезона канала ТНТ. На закрытой вечеринке она повидалась с коллегами и получила множество комплиментов. Примечательно, что на следующий день звезда отправилась в Донецк.
Поклонники не раз критиковали Ольгу из-за того, что она не реагирует на происходящее в мире. Но на этот раз она оказалась в Донецке, где лично стала разгружать коробки с продуктами. Артистка приехала в рамках гуманитарной акции.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На кадрах Бузова предстала без макияжа, но с укладкой. Она была в лосинах и черном пуховике-дутике. Телеведущая выгружала коробки из автомобиля и общалась с журналистами. По некоторым данным, она намерена также посетить Амвросиевку. Пока неизвестно, будет ли там выступать артистка.
Напомним, что ранее в Донбассе выступали: певец Григорий Лепс, актеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов, а также Лариса Долина и Игорь Тальков-младший.
Ольга Бузова. Фото: соцсети