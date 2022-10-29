Без макияжа и в пуховике-дутике: Бузова приехала в Донецк и сама разгрузила коробки с гуманитарной помощью

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая неожиданно оказалась на территории ДНР. Она устроила свой визит в рамках гуманитарной акции.

Ольга Бузова накануне приняла участие в презентации нового сезона канала ТНТ. На закрытой вечеринке она повидалась с коллегами и получила множество комплиментов. Примечательно, что на следующий день звезда отправилась в Донецк. 

Поклонники не раз критиковали Ольгу из-за того, что она не реагирует на происходящее в мире. Но на этот раз она оказалась в Донецке, где лично стала разгружать коробки с продуктами. Артистка приехала в рамках гуманитарной акции. 

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На кадрах Бузова предстала без макияжа, но с укладкой. Она была в лосинах и черном пуховике-дутике. Телеведущая выгружала коробки из автомобиля и общалась с журналистами. По некоторым данным, она намерена также  посетить Амвросиевку. Пока неизвестно, будет ли там выступать артистка. 

Напомним, что ранее в Донбассе выступали: певец Григорий Лепс, актеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов, а также Лариса Долина и Игорь Тальков-младший. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети

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