Элегантная пара: Проскурякова в белоснежном платье с акцентом на талии появилась на премии с Николаевым

Для такого случая Проскурякова выбрала белоснежное платье по фигуре с акцентом на талии в виде баски. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Лук дополняли белоснежные лодочки на шпильке. Николаев выбрал черные брюки и принтованный жакет. Они исполнили трогательную композицию.

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