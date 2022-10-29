Элегантная пара: Проскурякова в белоснежном платье с акцентом на талии появилась на премии с Николаевым

Юлия Проскурякова не так давно отметила свой день рождения. Свое 40-летие она отпраздновала в кругу родных. Муж Игорь Николаев подарил ей поездку в Венецию, где она смогла провести время с родителями и дочкой Вероникой. Певица в этом году не раз выступала на публике и снималась в кино.
Примечательно, что Проскурякова зачастую выступает на сцене с мужем. Влюбленные демонстрируют семейную идиллию. На днях они снова появились на публике. Артистка выступила с ним на премии на премии «Семья года - 2022», которая посвящена многодетным семьям.
Для такого случая Проскурякова выбрала белоснежное платье по фигуре с акцентом на талии в виде баски. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Лук дополняли белоснежные лодочки на шпильке. Николаев выбрал черные брюки и принтованный жакет. Они исполнили трогательную композицию.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали супругов комплиментами. «Какие же вы замечательные!», «Милые и любимые», «Юлечка, какая вы красивая. Вам очень идет прическа и цвет волос», «Просто очаровательная пара», «Юленька, белый вам к лицу! Такая вы романтичная», — прокомментировали пост подписчики.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: соцсети звезды