«Прекрасное это было время»: Проскурякова в костюме цвета молока отметилась с маленькой дочкой Николаева в Венеции

На этот раз Проскурякова поделилась кадрами, которые были сделаны в Венеции. Она покрасовалась в костюме цвета молока. Жакет и брюки в тон подчеркнули ее стройность. Маленькая Вероника училась пользоваться веером. Она была в нежно-розовом наряде с распущенными волосами.

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