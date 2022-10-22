«Прекрасное это было время»: Проскурякова в костюме цвета молока отметилась с маленькой дочкой Николаева в Венеции

Юлия Проскурякова является певицей и актрисой. Она уже давно счастлива в браке с Игорем Николаевым. Иногда они вместе выступают на сцене. У них подрастает дочка Вероника, которой недавно исполнилось семь лет. Супруги окружают наследницу заботой и вниманием. От первого брака у артиста есть дочка Юлия, которая живет в США.
Минувшим летом Проскурякова отметила свое 40-летие. Она устроила не только вечеринку, но и семейные посиделки, а осенью певица с мужем, дочкой и родителями отдохнула в Италии. Это был подарок на ее юбилей.
На этот раз Проскурякова поделилась кадрами, которые были сделаны в Венеции. Она покрасовалась в костюме цвета молока. Жакет и брюки в тон подчеркнули ее стройность. Маленькая Вероника училась пользоваться веером. Она была в нежно-розовом наряде с распущенными волосами.
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Юлия Прскурякова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Какое же прекрасное это было время… Венеция, как ты загадочна, романтична, вкусна… все пропитано историей, красотой и величием. Спасибо за это время», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие также одарили комплиментами дочку Николаева. «Девчонки, вы очаровашки!», «Вы все больше похожи на свекровь», «Юлечка тебе очень подходит светлый волос», «Как же приятно видеть реальных счастливых людей. Юлия! Вы очаровательны», «Вероника вся в папу», — стали писать подписчики.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети звезды