Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Таисия Повалий попали в черный список Украины

В новом черном списке оказались Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак, а также телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

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