Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Таисия Повалий попали в черный список Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создал санкционный список. В него уже попали десятки артистов. Многих удивило, когда в так называемом черном списке оказалась Анна Семенович. Многие стали задаваться вопросом, какую опасность она может представлять для страны. Но теперь этот список пополнили сразу несколько знаменитостей.
В новом черном списке оказались Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак, а также телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Все упомянутые знаменитости являются гражданками Украины. Сообщается, что список был утвержден ведомством 30 сентября. Официально причины внесения их под санкции страны не уточняются.
Напомним, что Тодоренко уже давно живет в Москве с мужем Владом Топаловым. Она снимается в передачах. Ани Лорак недавно тоже предстала в столице и впервые за несколько месяцев вышла на связь.