Шутя, в миллионеры: как Павел Воля стал одним из ярких представителей современного юмора

Многие поклонники уверены, что Павел Воля, он же «гламурный подонок», он же Снежок из Comedy Club прославился под псевдонимом. И на самом деле у него другие имя и фамилия. Как так вышло, и кто он все-таки на самом деле, сколько зарабатывает и чем именно — в нашем материале.

Павел Воля: детство, настоящее имя

Павел Алексеевич Воля родился в Пензе 14 марта 1979 года. Его родители Алексей Евгеньевич и Тамара Алексеевна спустя три года после появления сына обзавелись дочкой Ольгой.

По сей день многие считают, что прославленное имя комика – ненастоящее. На самом деле Павла Волю зовут Денис Добровольский, так его запомнили в Пензе. Но артист уверяет: делая первые шаги в карьере на родной земле, он взял псевдоним Денис Добровольский и с ним работал диджеем на «Русском радио».

Школу Павел Воля закончил с серебряной медалью. В школьные годы будущий комик был активным ребенком, участвовал в общественной жизни, играл в КВН.

Поступил на филологический факультет в Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, чтобы получить профессию учителя русского языка и литературы. Но в школу работать не пошел, а отправился в Москву, чтобы стать знаменитым.

В вузе звезда разговорного жанра получил опыт выступлений в КВН в команде «Валеон Дассон», которая однажды даже победила в Первой лиге. Вместе с Волей пытались пробиться в Высшую лигу Тимур Родригез и Леонид Школьник, но после первой игры у Маслякова покинули объединение.

В 2001 голу, окончив вуз, Павел Воля переехал в Москву, где началась интересная, насыщенная жизнь, полная перспектив, встреч и приведшая к славе.

Павел Воля: карьера

В Москве Павел Воля смог устроиться сценаристом на РТР к Игорю Угольникову в программу «Добрый вечер». После закрытия программы будущий стендапер перебрался на радио «Хит-FM», где вел утреннее шоу No Pasaran! в 2002—2003 годах. В те же годы стал ведущим передачи «Пень-Колода» на «Муз-ТВ», вел в паре с Марикой «Ночной флирт» на MTV, озвучивал Масяню, пик популярности которой пришелся на это время.

Судьбоносным стало участие Павла Воли в 2005 году в презентации нового для России шоу Comedy Club. Юморист выступил в качестве ведущего мероприятия и с того момента не покидает эту должность, настолько оригинально он смог занять эту нишу: с первого дня его фишкой стало представление гостей, которых он высмеивал подчас очень жестко на глазах у всех. Особенно сильно доставалось звездам – по ним он проходился, не стесняясь в выражениях.

Однажды соведущий Воли, Арташес Саркисян, объявляя Павла, представил его как «Павел «Снежок» Воля. Почему именно «Снежок», задаются вопросами поклонники по сей день. Сам Таш уже и не помнит, как так получилось. Но прозвище иногда звучит до сих пор, а за самим артистом закрепилось амплуа «гламурный подонок».

Чуть позже Павел Воля попробовал себя в жанре стендапа – ему как учителю словесности играть со словом понравилось. И по сей день юморист выходит на сцену, чтобы порассуждать на различные темы: отношения между мужчиной и женщиной, привычки людей, индустрия детских игрушек, экзистенциальные темы, касающиеся каждого, пластика и искусственная внешность и многие другие.

Участвует Воля и в постановках различных номеров в компании с коллегами. Например, в 2017 году на эстраде загорелась звезда Ольги Бузовой как певицы. Она выпустила дебютный альбом «Под звуки поцелуев», настоящими хитами которого стали песни «Я привыкаю» и «Мало половин».

И Павел Воля в паре с Гариком Харламовым сняли пародию на клипы этой композиции. Сначала они лежали в постели, как Бузова, и пели на мотив «Я привыкаю». А затем нарядились в боди, как у поющей телеведущей, продемонстрировав свои «половинчатые» тылы в камеру.

«Не судите строго, пожалуйста, нас, Мы не гомосеки, у нас ипотеки», — пропели в финале артисты.

Зал тогда просто лег от смеха, юмористы попали в самую десятку с пародией, что называется, хайпанули. На начало 2022 года ролик уже посмотрели 22 млн пользователей YouTube.

В настоящее время в паре с Волей Гарик Харламов представляет гостей в начале шоу. И по наблюдению многих фанатов проекта, которому, к слову, уже более 15 лет, дуэт сложился невероятно искрометный.

Павел Воля: кино, ТВ

Кроме резидентства в Comedy Club, Павел Воля смог реализоваться параллельно еще в нескольких направлениях.

Например, в 2007 году Павел Воля запел. Его хиты «Все будет офигенно!», «Барвиха» и другие вошли в сольный альбом «Респект и уважуха» и полюбились многим преданным поклонникам. Сам музыкант годом ранее снялся в клипе у группы «Лигалайз» «Будущие мамы».

Чуть ранее у Воли состоялся кинодебют. Юморист снялся в сериале «Клуб» (2006 г.), сыграл в комедии «Самый лучший фильм» (2008 г.), спародировав Диму Билана, и появился в главной роли в криминальной драме «Платон» (2008 г.).

Затем были фильмы «Невеста любой ценой» (2009 г.), «Любовь в большом городе – 2» (2010 г.), «Служебный роман. Наше время» (2011 г.), «С новым годом, мамы!» (2012 г.), «Zомбоящик» (2017 г.).

Павел Воля стал ведущим нового на ТНТ в 2007 году шоу «Смех без правил». В паре со спортсменом Владимиром Турчинским он провел девять сезонов, до трагической гибели своего соведущего. Затем проект трансформировался в «Убойную лигу», а с 2010 года это – Comedy Баттл.

В 2016 году Павел Воля стал ведущим шоу «Импровизация». Проект построен на импровизационных играх, которые артисты Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун разыгрывают без подготовки, основываясь только на тех данных, которые они получают от ведущего или гостей программы.

В разное время на шоу побывали Ольга Бузова, Анна Седокова, Марина Кравец, Ксения Бородина, Гарик Харламов.

В 2018 году в паре с Екатериной Варнавой Павел Воля стал ведущим нового музыкального шоу «Песни» на ТНТ, которое открыло в шоу-бизнесе многие талантливые имена – это Кристина Кошелева, Хабиб и Евгения Майер, которые подписали контракты с лейблом Максима Фадеева MALFA, а DanyMuse и Наzима — с лейблом Black Star, который в те годы представлял Тимати.

Также Павел Воля пишет лирику. Весной 2018 года артист преподнес на суд публики аудиоальбом «Стихи#1», в котором записал три десятка своих стихотворений. Поклонники высоко оценили творчество кумира, и вскоре он презентовал второй альбом — «Добавьте красоты», или «Стихи#2», куда вошли произведения о любви.

Павел Воля: личная жизнь

До брака с Ляйсан Утяшевой публике известны лишь одни романтические отношения Павла Воли. Он встречался с моделью и ведущей MTV Марией Кравцовой, наиболее известной как Марика. Они жили вместе в гражданском браке три года, но в 2010-м расстались.

В настоящее время Павел Воля счастлив в браке с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Они втайне от всех поженились в 2012 году. Они были знакомы давно, светская жизнь как-то сводила их не раз, и когда у спортсменки умерла мама, именно Воля оказал ей сильную поддержку.

В мае 2012 года в Майами у Утяшевой и Воли появился первенец Роберт. А спустя два года – дочка София. Пара тщательно скрывает личности детей, не выставляя напоказ в своих соцсетях.

Павел Воля: бизнес, доходы

Юморист не только работает в телевизоре, выступая в юмористических шоу и снимаясь в рекламе (многие телезрители запомнили яркий образ Воли в роликах про сухарики «Хрустим»). Юморист еще — успешный фэшн-бизнесмен. Он основал бренд VolЯWear и ежегодно выпускает новые коллекции спортивной одежды для мужчин и женщин, а помогает ему в этом жена, в прошлом гимнастка Ляйсан Утяшева.

Уровень доходов, которые приносит Воле реклама, бизнес, съемки и гастроли, превысил 2,5 млн долларов, что позволило ему занять 44 место в рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости — 2021».

Павел Воля сегодня

До пандемии Павел Воля с женой и детьми очень много путешествовал. Они смогли посетить Новую Зеландию, где побывали на действующем вулкане Уайт-Айленд. С введением ограничений туристическая активность звездного семейства сузилась до Турции и Дубая.

Зато творческая бьет ключом. Помимо концертов и гастролей в разных городах страны, сегодня Павел Воля — желанный гость на любом шоу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.