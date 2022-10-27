«Немного терпения»: Канделаки опровергла закрытие комедийных шоу на ТНТ

В Сети появились слухи о том, что ТНТ приостановил съемки комедийных шоу «Comedy Баттл», «Где логика?», «Двое на миллион» и «Импровизация. Команды».
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Как сообщил Telegram-канал «База», якобы политика телеканала изменилась после того, как в феврале его возглавила Тина Канделаки. Инсайдер рассказал изданию, что новая руководительница решила выпускать больше сериалов.
Канделаки, которая сейчас занимает пост исполняющей обязанности главы ТНТ, поспешила опровергнуть слухи.
«Друзья, шутки шутите? Немного терпения, и вы все узнаете. Уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», — написала Тина в Telegram.