«Немного терпения»: Канделаки опровергла закрытие комедийных шоу на ТНТ

В Сети появились слухи о том, что ТНТ приостановил съемки комедийных шоу «Comedy Баттл», «Где логика?», «Двое на миллион» и «Импровизация. Команды».

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Как сообщил Telegram-канал «База», якобы политика телеканала изменилась после того, как в феврале его возглавила Тина Канделаки. Инсайдер рассказал изданию, что новая руководительница решила выпускать больше сериалов.

Канделаки, которая сейчас занимает пост исполняющей обязанности главы ТНТ, поспешила опровергнуть слухи.