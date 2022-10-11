«В стиле casual»: Лопырева щегольнула в трендовом пальто в полоску и самых модных колготках сезона

Виктория Лопырева давно стала частью отечественно шоу-бизнеса. Она победила в конкурсе «Мисс Россия», а потом стала появляться на громких мероприятиях. Блондинка также едва не сыграла свадьбу с Николаем Басковым. Но теперь она замуж за бизнесменом Игорем Булатовым и растит сына.
Не так давно Лопырева приехала в Москву. Она почти каждый день выходит в свет, демонстрируя новые образы. На этот раз светская львица решила примерить короткое черное платье с колготками Chanel, на которых вышит логотип бренда. Лук дополняли грубые ботинки и пальто в полоску. Виктория устроила дефиле в своем осеннем образе.
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Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Морикова.
«Одна из последних модных тенденций: вечерние вещи на каждый день. Эта тенденция пришла к нам из нарядных 2000-х, впрочем как и мини. Соединяя вечерние вещи с одеждой и обувью в стиле casual получается создать интересные, актуальные, а главное удобные образы.
Например, фэшен-эксперт и креативный директор Vogue Japan Анна Делло Руссо всегда носит нарядные вещи на каждый день, считая, что они никогда не выходят из моды, а в одежде всегда должен быть момент театральности.
Акцентное пальто Виктории было удачно дополнено базовым трикотажным мини платьем, ботинками на плоском ходу, а также крокодиловой сумкой Hermes.
Колготки с бредовыми логотипами также актуальны уже не первый сезон. Их выпустили самые топовые дома моды такие как Chanel, Fendi, Gucci, Baneciaga и они сразу стали best seller’ами и покорили сердца всех модниц мира», – высказалась эксперт.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro