«В стиле casual»: Лопырева щегольнула в трендовом пальто в полоску и самых модных колготках сезона

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Морикова.

«Одна из последних модных тенденций: вечерние вещи на каждый день. Эта тенденция пришла к нам из нарядных 2000-х, впрочем как и мини. Соединяя вечерние вещи с одеждой и обувью в стиле casual получается создать интересные, актуальные, а главное удобные образы.

Например, фэшен-эксперт и креативный директор Vogue Japan Анна Делло Руссо всегда носит нарядные вещи на каждый день, считая, что они никогда не выходят из моды, а в одежде всегда должен быть момент театральности.

Акцентное пальто Виктории было удачно дополнено базовым трикотажным мини платьем, ботинками на плоском ходу, а также крокодиловой сумкой Hermes.

Колготки с бредовыми логотипами также актуальны уже не первый сезон. Их выпустили самые топовые дома моды такие как Chanel, Fendi, Gucci, Baneciaga и они сразу стали best seller’ами и покорили сердца всех модниц мира», – высказалась эксперт.